Седельник: цифровая трансформация помогает компаниям оставаться конкурентоспособными

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня проходит второй цифровой региональный форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы), передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвуют руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполкомов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. На форуме обсуждают цифровое будущее Беларуси.

"Основные вопросы - кибербезопасность, защита информации и персональных данных, внедрение облачных технологий. Без цифровой трансформации невозможно оставаться конкурентоспособными, производить продукты и услуги, востребованные на внутреннем и зарубежных рынках. Форум дает возможность понять потребности государства, бизнеса и граждан", - отметил генеральный директор СООО "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник.

Он обратил внимание на то, что увеличивается актуальность защиты информации, поскольку число атак постоянно возрастает. "Мы с ними успешно справляемся, чтобы личная или коммерческая информация не попала в руки злоумышленников и не утекла в сеть. Характер кибератак изменяется. Приходится прикладывать усилия, чтобы системы, в том числе государственного облака, не были взломаны. Процесс модернизации не прекращается", - подчеркнул Олег Седельник.

На форуме в Бресте акцентируют внимание на цифровых решениях в пищевой и легкой промышленности. В регионе эти отрасли достаточно успешно развиваются, применение современных технологий поможет предприятиям стать более продуктивными. Например, в легкой промышленности намерены активнее развивать интернет-торговлю, внедрять автоматизацию и роботизацию.

"Цифра все больше будет приходить в легкую промышленность. Крупным предприятиям нужно задумываться о роботизации. На рынке труда отмечается нехватка рабочих рук. Мы должны думать, как частично технологические промежутки роботизировать. Такие примеры уже есть. Холдинг "Белвест" работает над роботизированной цепочкой по сортировке, разбраковке, раскрою и комплектации верха обуви", - рассказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

Устранить дефицит рабочих рук в промышленности помогают разработчики новых технологий. Например, в юго-западном регионе программы и системы создают специалисты Брестского государственного технического университета и резиденты Брестского научно-технологического парка. "Многие предприятия пользуются возможностью оптимизировать отдельные элементы технологических процессов. Кроме того, часть средств областного инвестиционного фонда мы решили направить на создание отраслевой лаборатории. Она позволит делать оценку и анализ, формировать библиотеку оборудования для маркировки", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

Организуют форум #GBCregions Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, Белорусские облачные технологии при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте и Брестского облисполкома.-0-