Сегодня будет ограничено движение на 44-м км МКАД из-за следственного эксперимента

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на 44-м км внешнего кольца МКАД. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Сегодня, 3 ноября, с 20 до 22 часов на 44-м километре внешнего кольца МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги.
В указанный период времени будет частично ограничено движение.
Следователи просят водителей планировать маршрут с учетом предоставленной информации.