Секретариат Совета Республики присоединился к акции "Чистый лес"

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники секретариата Совета Республики приняли участие в ежегодной республиканской добровольной акции "Чистый лес". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Представители Совета Республики сегодня работали на территории Радошковичского лесничества Молодечненского лесхоза, уточнили в пресс-службе.

Акцию "Чистый лес" поддержали более 40 тыс. человек "Лес - это богатство нашей страны. Важно поддерживать его в хорошем состоянии с точки зрения санитарии, не допускать несанкционированный вывоз мусора. Воспитывать бережное отношение к природе нужно с детства", - сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Акция "Чистый лес" проводится по инициативе Министерства лесного хозяйства с 2010 года. Основная ее цель - воспитание бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны. С каждым годом акция привлекает все большее количество участников. Так, в 2018 году экологическую кампанию поддержали около 39 тыс. человек. Только за сутки совместными усилиями было убрано более 2,5 тыс. кубометров мусора и более 5 тыс. кубометров захламленности, наведен порядок вдоль придорожных полос, благоустроены места вблизи мемориальных комплексов, памятных знаков и других объектов. Как и в прошлом году, нынешняя акция приурочена к Году малой родины.-0-