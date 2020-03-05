Сельхозпредприятие Костюковичского района вернуло в бюджет Br20 тыс. после проверки КГК

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственное предприятие Костюковичского района незаконно получило из областного бюджета свыше Br20 тыс. за работы по внесению минеральных удобрений, которые фактически не были выполнены. Этот факт выявили сотрудники Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Оказалось, в 2018 году должностные лица сельхозпредприятия включали в акты выполненных работ внесение минеральных удобрений в загрязненную радионуклидами и тяжелыми металлами почву. По факту работы не проводились, но из бюджета на них выделялись средства в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Предприятие и его должностные лица привлечены к административной ответственности. Вся сумма возвращена в областной бюджет.-0-