Сельхозпредприятие в Осиповичском районе исказило отчетность о заготовке кормов

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Осиповичского района в ходе проверки сохранности собственности в организациях АПК выявила, что должностные лица ОАО "Осиповичиагропромтехснаб" не обеспечили надлежащую заготовку кормов на стойловый период 2018/2019 годов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

В порядке реагирования прокурор района Александр Конецкий поручил Осиповичскому РОВД провести проверку, в ходе которой он также ориентировал милицию на изучение достоверности внесенных должностными лицами ОАО сведений в государственную статистическую отчетность по заготовке кормов.

Установлено, что руководитель предприятия в период с 1 августа по 1 декабря 2018 года дал указание подчиненным работникам внести в реестры заведомо ложную информацию о заготовке кормов. Таким образом он хотел создать видимость выполнения прогнозных показателей, чтобы не быть привлеченным к дисциплинарной и материальной ответственности. В итоге по учетам были отражены увеличенные объемы сенажа (+1000 т) и силоса кукурузного (+225 т), а на деле - явный недостаток кормов в хозяйстве.

По результатам проверки, Осиповичский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении директора ОАО "Осиповичиагропромтехснаб" уголовное дело по факту искажения данных госстатотчетности по ч.2 ст.427 УК.-0-