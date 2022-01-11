Сельское хозяйство, работа с кадрами: в Корме обсудили развитие района на 2022 год

11 января, Корма /Корр. БЕЛТА/. Перспективы и основные задачи социально-экономического развития Кормянского района в 2022 году обсуждают сегодня на совещании в райцентре, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко подчеркнул: Кормянский район - наименьший в области по площади. Все 65 населенных пунктов расположены в зоне радиоактивного загрязнения. Здесь проживают 14 тыс. человек. "И мы обязаны обеспечить этим людям максимально комфортные условия жизни. Значительный спектр этих задач решается за счет средств чернобыльской программы", - обратил внимание губернатор.

Так, более 2100 детей до 17 лет получают бесплатное школьное питание. Ежегодно госпрограммой финансируется комплекс защитных мер в сельхозпроизводстве. Только на минеральные удобрения выделяется около Br2 млн.

"В рамках социальной политики в 2022 году предусмотрено приобретение электрохирургического и УЗИ аппаратов, пульмоэкспресса и автомобиля скорой медицинской помощи, школьного автобуса и технологического оборудования для столовых учреждений образования, устройство водоподготовки бассейна Кормянской спортивной школы и замена водопроводных сетей в агрогородке Литвиновичи", - озвучил планы председатель облисполкома.

Он задал вопрос: что же тормозит и не дает выйти Кормянскому району на качественно новый уровень жизни, ведь территория имеет наименьшее значение в республике по интегральному показателю развития - 128-е место.

По мнению Ивана Крупко, предпосылки для улучшения ситуации в районе есть. "В первую очередь, учитывая специализацию района, это должно быть сельское хозяйство", - считает он.

"Не менее важным является развитие других отраслей экономики и социальной сферы. И конечно, системная работа с кадрами на всех уровнях.

Заинтересованы в толковых специалистах - начните со школы. Придите, поговорите с молодыми людьми, расскажите о перспективах, предоставьте пакет льгот и преференций. Нашли одного, второго, третьего - сопровождайте их от выпускных экзаменов в школе и вступительных в ссузы или вузы до производственной практики с последующим трудоустройством на своем предприятии", - поделился своим видением Иван Крупко.

Он обратил внимание и на опыт, который есть в области с агропромышленными классами. "Всего их 26. В том числе в Кормянском районе - два, из 10 выпускников которых в прошлом году в профильные учреждения образования поступили три человека. Это мотивированные ребята, которые точно вернутся в родной дом, на родную землю", - убежден глава региона.

Председатель райисполкома Евгений Белаш уточнил, что целевые показатели и задания в нынешнем году будут выполняться на основе достигнутых в 2021 году.

На совещании обсудили темпы роста объемов производства, строительства жилья, других направлений. "Что касается инвестиционной деятельности, в экономику района планируется вложить Br22 млн", - добавил председатель райисполкома. Наиболее крупные проекты намерены реализовать такие компании, как "Белоруснефть", "Белпродукт". В районе зарегистрированы 215 субъектов малого предпринимательства и 165 ИП, которые также внесут свой вклад в развитие территории.

Встречи-совещания по комплексной защите планов социально-экономического развития пройдут во всех районах Гомельской области.-0-