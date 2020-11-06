Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в столице 7 и 8 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в выходные 7 и 8 ноября во всех районах Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Площадки откроются в Заводском районе (ул.Ташкентская, 19, и ул.Герасименко, 51), Ленинском районе (пр.Рокоссовского, 114), Московском районе (ул. Газеты Правда, 40), Октябрьском районе (ул.Чкалова, 7, и в микрорайоне "Сокол" на ул.Барамзиной, 10а), Партизанском районе (ул. Филимонова, 13/1), Первомайском районе (ул. Калиновского, 55), Советском районе (парк Дружбы народов), Фрунзенском районе (ул.Лобанка, 94 и ул. Притыцкого, 22), а также Центральном районе (ул.Каховская, 31).

Работа ярмарок начнется в 10:00 и продлится до 16:00.

По традиции на местах торговли можно будет приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию, а также непродовольственные товары.-0-