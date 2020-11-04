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04 ноября 2020, 13:56

Семь предприятий Витебской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер"

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня прошла церемония награждения предприятий области - лауреатов конкурса "Лучший экспортер" 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Из-за эпидемиологической ситуации в нынешнем году вручение премии прошло в другом формате: вместо торжественного приема в Минске награждение организовали в каждой области. Лауреатами конкурса стали семь предприятий северного региона.

ГЛХУ "Оршанский лесхоз" стал победителем в номинации "Лесное хозяйство и лесозаготовительная промышленность", ООО "ПО "Энергокомплект" признан лучшим в номинации "Электроника, приборостроение, электротехническая и оптико-механическая промышленность". Иностранное предприятие "ВИК - здоровье животных" опередило всех в номинации "Производство товаров, предназначенных для лечения и реабилитации", среди предприятий нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности лучшим стало ООО "Альянспласт", а СООО "ТрансЭкспедиция" победило в организации малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг. Помимо этого, поощрительные дипломы вручили ОАО "Витебские ковры" и ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод". Предприятия достигли хороших результатов в экспорте легкой и пищевой промышленности соответственно.

Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду дипломанту конкурса ОАО "Витебские ковры" - в номинации "Легкая промышленность"
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду дипломанту конкурса ОАО "Витебские ковры" - в номинации "Легкая промышленность"

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что победители конкурса - элита экспорта. Жюри при выборе лучших оценивало объем экспорта, его темп, внешнеторговое сальдо и уровень работы над открытием новых рынков. Победителями национального конкурса стали 22 предприятия страны. Их общий объем экспорта составил более $9 млрд, продукция поставляется в 113 стран. "Витебская область показала достойные результаты. Сегодня почти 100 государств получают продукцию из северного региона Беларуси, только в малом предпринимательстве - свыше 800 экспортеров. Потенциал у области большой и среди промышленных, и пищевых предприятий", - сказал Владимир Улахович. Он подчеркнул, что в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции государство оказывает различную поддержку экспортерам.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев поблагодарил руководителей предприятий и коллективы за эффективную работу. "В свое время было правильно решено создать свободные экономические зоны и льготные преференции для их резидентов. Предприятия стали на ноги и показали результат, доказав эффективность таких зон. Но главное - не останавливаться, ведь легче достичь высоты, чем на ней удержаться", - отметил губернатор и пожелал коллективам плодотворной работы над созданием востребованных видов продукции, поиском новых рынков и закреплении на них.

Республиканский конкурс "Лучший экспортер года" проходит ежегодно. По итогам 2019 года победителями конкурса определены 22 предприятия, 21 награждено поощрительными дипломами. Основным организатором конкурса выступает БелТПП.-0-

Генеральный директор иностранного предприятия "ВИК - здоровье животных" Илья Курганов
Генеральный директор иностранного предприятия "ВИК - здоровье животных" Илья Курганов
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду дипломанту конкурса ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод" - в номинации "Пищевая промышленность"
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду дипломанту конкурса ОАО "Витебский маслоэкстракционный завод" - в номинации "Пищевая промышленность"
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду ООО "Альянспласт" - победитель в номинации "Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность"
Председатель БелТПП Владимир Улахович вручает награду ООО "Альянспласт" - победитель в номинации "Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность"
Председатель БелТПП Владимир Улахович и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев с лауреатами конкурса
Председатель БелТПП Владимир Улахович и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев с лауреатами конкурса

Фото Александра Хитрова

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Теги
Витебская область конкурс предприятие экспорт
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