Семейно-развлекательный праздник готовит столичная Госавтоинспекция

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейно-развлекательный праздник "За безопасность - вместе" пройдет в Минском государственном дворце детей и молодежи 29 января. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мероприятие ориентировано на профилактику детского травматизма в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Здесь будут работать игровые и обучающие зоны, тематические квесты и викторины, по итогам которых победителей будут ждать призы и подарки.

Гости праздника смогут познакомиться с выставкой служебных автомобилей милиции и МЧС и сделать памятное фото в тематической фотозоне. Кроме этого, кинологи продемонстрируют способности своих подопечных.

"Милиционеры и спасатели познакомят участников со своей профессиональной деятельностью. Каждый пришедший сможет почувствовать себя в роли правоохранителей. А подростки, которым исполнилось 16 лет, смогут потренироваться в управлении транспортным средством за рулем учебного автомобиля вместе с инструктором ДОСААФ", - рассказали организаторы.

Праздничное настроение помогут создать тематические ростовые куклы. Ярким моментом развлекательной программы станет дрессированная обезьянка, которая вручит победителям пригласительные в цирк. Музыкальное сопровождение праздника обеспечат артисты белорусской эстрады и оркестра ГУВД Мингорисполкома. Помимо этого, для всех желающих будет работать контактный зоопарк.

Начало тематического праздника в 12.00. Он продлится до 16.00.-0-