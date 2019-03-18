Семинар для начинающих предпринимателей о развитии бизнеса пройдет в Минске

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар "Бизнес как динамика интеллекта" пройдет 20 марта на базе КУП "Молодежная социальная служба" во время IV Недели белорусского предпринимательства, сообщили БЕЛТА организаторы.

На обучающем мероприятии начинающим предпринимателям и владельцам бизнеса расскажут, с чего начинать свое дело и как развить его до максимума. Также слушатели узнают, кто такой предприниматель, из чего состоит путь к успеху, почему важен интеллект в бизнесе и как правильно развивать интеллектуальные способности.

Своими знаниями и опытом поделятся генеральный директор КУП "Молодежная социальная служба" Рима Епур и успешный бизнесмен Юрий Карманович.

В целом молодежный бизнес-инкубатор на протяжении многих лет выступает инициатором социально ориентированных проектов, направленных на содействие занятости и самозанятости населения в регионах Беларуси. Только в конце 2018 года был запущен образовательный курс "Предприимчивая землевладелица", суть которого заключается в кооперации инициативных женщин для выращивания, обработки и дальнейшей реализации сельскохозяйственной продукции. В процессе участницы получили комплексную поддержку в реализации предпринимательских инициатив: четкий план действий, апробированные решения, технологии и инструменты управления своими проектами, работающую модель фермерского хозяйства по растениеводству. В рамках проекта организаторам уже удалось вовлечь в процесс около 600 женщин.

Молодежный бизнес-инкубатор работает с 1992 года в области создания инфраструктуры поддержки предпринимательства. Это международная бизнес-площадка, резидентами которой являются 160 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.-0-