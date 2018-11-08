Семинар по продвижению экспорта пройдет в Гомеле 14 ноября

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практический семинар "Эффективные инструменты продвижения экспорта белорусских предприятий. Обеспечение закупок товаров, работ и услуг в Республике Беларусь и за рубежом" пройдет в Гомеле 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.
Семинар проводится при поддержке и на базе Гомельского облисполкома. Эксперты Национального центра маркетинга расскажут о комплексном продвижении отечественных товаров и услуг на зарубежные рынки, а также об участии в процедурах электронных закупок.
Такие обучающие мастер-классы для предприятий запланированы во всех областных центрах страны. Они нацелены на комплексную информационную поддержки экспортной деятельности белорусских производителей. В первом семинаре, который прошел в Витебске, приняли участие более 130 предприятий региона.
Национальный центр маркетинга оказывает информационно-маркетинговую и организационную поддержку развитию внешнеэкономической деятельности страны, обеспечивает комплексное сопровождение при проведении процедур закупок.-0-
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