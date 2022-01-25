Семинар-практикум по созданию соломенных ковров пройдет в Могилеве

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной семинар-практикум для специалистов клубных организаций "Аппликация соломкой" пройдет 16-17 февраля в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

"Соломка с художественной точки зрения многие десятилетия привлекает мастеров декоративно-прикладного творчества, и наше время - не исключение, - рассказали в учреждении. - В двухдневной программе семинара-практикума участники познакомятся с историей создания соломенных ковров, а также примут участие в ряде практических занятий, на которых узнают, как построить основу эскиза и изготовить лекала элементов композиции ковра, подготовить материалы для работы, изготовить детали из соломки, выполнить саму работу и декоративно ее оформить".

Семинар проводится с целью методической и практической помощи в изучении особенностей и технологии аппликации соломкой. По мнению организаторов, такие знания и навыки будут полезны мастерам декоративно-прикладного творчества, руководителям кружков декоративно-прикладного искусства, преподавателям детских школ художественных ремесел. Все мастер-классы и теоретические занятия проведет заведующий районным Домом ремесел Централизованной клубной системы Глусского района, член Белорусского союза мастеров народного творчества Софья Месник.

Заявку для участия в семинаре-практикуме можно отправить до 4 февраля по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 10, УК "Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы" по тел./факсу 80222 75-98-64 или по электронному адресу: mogomc@mogomc.by.-0-