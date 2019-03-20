Семинары "Как на земле заработать деньги" организуют в Кричеве по проекту ПРООН

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный курс "Как на земле заработать деньги" стартует в Кричеве 22 марта, сообщили БЕЛТА в бизнес-инкубаторе "Молодежная социальная служба".
Бесплатные семинары организуют по проекту ПРООН "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Беларуси" при содействии Кричевского районного исполнительного комитета. Они направлены на развитие потенциала белорусского предпринимательства и самозанятости населения.
К участию в мероприятиях 22 и 23 марта приглашаются владельцы земельных участков, которые планируют заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур и получать дополнительный доход. Им окажут комплексную поддержку в реализации проектов, предложат четкий план действий, апробированные решения, технологии и инструменты управления.
Опытные спикеры расскажут и покажут примеры выращивания экономически выгодных сельскохозяйственных культур на своем земельном участке, представят работающую модель фермерского хозяйства. Также жители райцентра и района ознакомятся с примерами удачных решений нестандартных задач, реализации творческого и предпринимательского потенциала, получат консультации экспертов и менторов, подготовят план посадки растений на участке.-0-
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