Семьи молодых специалистов в Наровлянском районе получили ключи от новых домов

22 июля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Две семьи молодых специалистов - работников совхоза-комбината "Заря" - отметили сегодня новоселье. Ключи от новых домов в агрогородке Завойть Наровлянского района вручил жильцам председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Два одноквартирных жилых дома построены по поручению Президента. Каждый дом площадью более 82 кв.м. Есть приусадебный участок. "Мы строим жилье на селе, и жизнь здесь возрождается, начинает идти по-новому. Да, сегодня некоторые стремятся в города. Но в таком уютном, красивом агрогородке сочетаются и комфорт быта, и великолепие природы. Для молодых специалистов здесь есть условия, чтобы успешно работать, раскрывая свой потенциал, и счастливо жить", - сказал Геннадий Соловей.

Он убежден, что строительство жилья в таких уголках будет способствовать и развитию на этих территориях производства. Поэтому такую практику в регионе намерены продолжать.

В торжественной обстановке ключи получила молодая семья - Наталья Стовба и Александр Лосев. Наталья родом из Столинского района, Александр - из Брагинского. Оба работают ветврачами в "Заре". "Сегодня очень радостное и волнительное событие. Это наше первое новоселье", - поделилась Наталья. Молодая семья рассказала, что буквально за год работы в сельхозпредприятии они смогли приобрести автомобиль, теперь получили жилье. "Условия работы в "Заре" достойные, коллектив отзывчивый, зарплата хорошая, но и мы понимаем, что многое зависит от нас самих", - отметили новоселы.

В скором будущем Наталья и Александр планируют стать родителями. "Нам в Завойти нравится, все устраивает, намерены здесь жить, работать", - отметила Наталья.

В доме по соседству будет жить семья зоотехника-селекционера Ивана Захарова. Он после учебы уже успел поработать в других областях страны. Получив предложение приехать в "Зарю", согласился. В ближайшее время к Ивану переедет жена Анна и четырехлетний сын Андрей. "От предприятия мы, молодые специалисты, получаем разноплановую поддержку. Здесь готовы протянуть руку помощи в любой ситуации, в любом вопросе. Как материально, так и советом", - отметил зоотехник.

Геннадий Соловей пожелал новоселам, чтобы в их домах царили спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.-0-