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24 декабря 2021, 11:04

Сергеенко поздравил воспитанников школы-интерната в Ждановичах с наступающими праздниками

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил ГУО "Ждановичская специальная общеобразовательная школа-интернат" во время республиканской акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

В школе-интернате воспитывают 78 мальчиков и девочек в основном из Минской области, которые имеют нарушения слуха. Ребята не только живут, учатся и общаются друг с другом в учреждении, но и проходят реабилитацию.

"Принимаю сегодня участие в прекрасной акции "Наши дети". В эти праздничные зимние дни многие руководители, трудовые и творческие коллективы, небезразличные люди приезжают в школы и дома-интернаты, чтобы поздравить детей, которые не всегда могут в полной мере испытывать внимание близких и домашнюю ласку. В учреждении в Ждановичах увидел, что педагоги здесь с любовью создают учащимся волшебную новогоднюю атмосферу. Здесь работают небезразличные люди, серьезные педагоги с хорошей квалификацией", - сказал Игорь Сергеенко.

Он также отметил, что участие в новогодней акции наводит его на воспоминания о детстве, когда он сам с нетерпением ждал праздника, выбирал и украшал елку, участвовал в утренниках в роли Деда Мороза.

Руководитель и педагоги школы-интерната организовали для Игоря Сергеенко и других гостей экскурсию по учреждению, показав учебные классы и кабинет коррекционной работы, где логопед проводит с детьми занятия по развитию речевого слуха и обучению произношению. Также гостям показали художественную мастерскую "Фарбы". За время работы изостудии картины детей были представлены на площадках библиотеки Янки Купалы, художественной галереи "Университет культуры" во Дворце Республики, а также на выставках в Национальной библиотеке.

Завершило программу музыкально-театральное представление, которое подготовили учащиеся школы-интерната. После нее воспитанники учреждения получили от Игоря Сергеенко сладкие подарки.

"Новый год для меня - это счастливый и волшебный период с Дедом Морозом, Снегурочкой, нарядами и конфетами. Люблю этот праздник. Мы долго готовились к нашему театральному тематическому выступлению, учили свои роли. Надеюсь, гостям оно понравилось так же, как нам их сюрпризы", - сказала воспитанница учреждения четырнадцатилетняя Алина Горелова.

Специальная школа-интернат является областным ресурсным центром по работе с детьми с нарушением слуха, филиалом кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования БГПУ им. Максима Танка. Дети, которые здесь живут и учатся, постоянно принимают участие и часто становятся победителями и лауреатами в соревнованиях, турнирах, выставках, конкурсах, концертах и фестивалях на городском, районном, областном и республиканском уровнях.

Во время новогодней акции "Наши дети" руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством и вручают подарки.-0-

Фото Оксаны Манчук

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