Сергеенко: сегодня закладываются новые традиции независимой Беларуси

17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня закладываются новые традиции независимой Беларуси. Таким мнением с журналистами поделился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия площади Народного единства в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу поздравить всех вас с новым государственным праздником Беларуси - Днем народного единства. 17 сентября 1939 года стало актом исторической справедливости. Именно в этот день было положено начало воссоединению Западной и Восточной Беларуси, - отметил Игорь Сергеенко. - Идея создания такого праздника зародилась во время подготовки VI Всебелорусского народного собрания - там было впервые озвучено и поддержано это предложение в ходе всенародного обсуждения. И в июне этого года был принят указ Главы государства об учреждении этого праздника. Сегодня мы с вами видим, как закладываются новые традиции в нашей стране".

Как отметил глава Администрации Президента, сегодня Могилев получил три важных подарка. "Открытие новой дороги, которая так нужна была городу, обновленная площадь с новым названием и памятный знак - все эти подарки получил город в День народного единства, - подчеркнул Игорь Сергеенко. - Часто бывая в Могилеве, я вижу, как преображается город усилиями городских и областных властей, строителей и жителей. Сегодня суровая погода, но, несмотря на это, у нас праздничное настроение. Я благодарен за возможность присутствовать на этом празднике. Благодарен за вашу инициативу, которая родилась в Могилеве, - открыть одними из первых в Беларуси памятный знак, посвященный Дню народного единства".

Площадь Народного единства разместилась в центре города - у Могилевского областного лечебно-диагностического центра. Сегодня здесь в торжественной обстановке открыли памятный знак, посвященный Дню народного единства. Его автором стал могилевский скульптор Александр Миньков.

Сегодня здесь собрались около 2 тыс. человек - представители трудовых коллективов, общественных объединений, молодежь, ветераны, гости и жители Могилева. Для них подготовили насыщенную концертную программу - под открытым небом выступали лучшие творческие коллективы и вокалисты областного центра.

"Мы знаем, как хрупок гражданский мир, как быстро можно потерять то, что мы с вами вместе строили, - спокойную, красивую, независимую страну. События прошлого года дали нам очень ценный урок. Они напомнили, что наша общая обязанность - делать все от нас зависящее для сохранения единства белорусского народа, - отметил во время выступления председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Сегодня мы открываем знаковую для города площадь. Установленный на ней памятный знак - это символ связи времен, поколений и единения белорусского народа".

Памятный знак выполнен из гранита, его венчает василек, а по бокам от него разместился белорусский орнамент. Как отметил автор скульптурной композиции, сегодня, несмотря на погоду, радостный день. "Это огромная честь и ответственность - создавать скульптурную композицию к нашему первому Дню народного единства. Открытие всегда волнительно, поэтому мы пришли сюда всей семьей, - поделился Александр Миньков. - Я старался делать свою работу для людей, которые здесь живут, для гостей, которые будут к нам приезжать. И, конечно же, для будущих поколений".

Поддержать скульптора в ответственный день пришел и его 10-летний сын Андрей Миньков. Мальчик рассказал, что он гордится своим отцом. "Тут всегда гуляет много людей, часто бываю и я с друзьями. Теперь я всем буду рассказывать, что это сделал мой папа. И когда вырасту, тоже, может быть, стану скульптором".-0-