Серию видео об экспонатах с необычной судьбой запустил Музей обороны Брестской крепости

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Серию роликов об экспонатах с необычной судьбой создают сотрудники мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий научно-просветительным отделом мемориала Алексей Молочников.

"Смысл проекта в том, чтобы, перейдя в онлайн-формат, оставаться интересными посетителям. Вместо виртуальных экскурсий остановились на варианте с размещением коротких видеороликов. В каждом зале Музея обороны выбрали один или несколько экспонатов с интересной историей и рассказываем о ней зрителям", - пояснил задумку Алексей Молочников.

В среднем ролик длится около четырех минут. В интернете уже можно посмотреть два видео. В первом рассказывается о Георгиевском кресте IV степени, истории установления имени его владельца. В другой записи идет речь об экспонате второго зала Музея обороны - семейном архиве капитана польской армии Вацлава Радзишевского, случайно найденном в Бресте. До конца этой недели в сети будет размещен еще один ролик. Всего же планируется опубликовать 11 видеозаписей. Их можно посмотреть на канале мемориального комплекса в YouTube, на страницах во "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

В фондах комплекса "Брестская крепость-герой" насчитывается более 95 тыс. экспонатов, в Музее обороны представлены свыше 4 тыс.

Сейчас на территории Восточного форта создают новую экспозицию. До конца года проведут музеефикацию в V форте. "Разработан тематико-экспозиционный план, концепция музеефикации V форта. Некоторые работы там уже ведутся, ближе к концу года будет создана экспозиция. Предполагается рассказать историю форта и фортификации на примере крепости Брест-Литовск", - отметил Алексей Молочников.-0-