Сетевую воду шести районов Минска окрасят для выявления возможных утечек

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" планирует ввести в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей Ленинского, Заводского, Московского, Партизанского, Центрального, Октябрьского районов столицы специальный краситель - флуоресцеин. Об этом БЕЛТА сообщили в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".
Флуоресцеин окрасит воду, что позволит оперативно выявить утечки теплоносителя, его нецелевое использование, а также неплотности водоподогревателей.
"Окрашивание сетевой воды будет производиться с 20-22 января по 30 апреля, - добавили на предприятии. - Применение флуоресцеина разрешено органами санэпиднадзора. Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека".
Дозировать краситель будут согласно п. 21 санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения" в сетевую воду в закрытой системе теплоснабжения котельной "Шабаны" и Минской ТЭЦ-2. Они обеспечивают теплом потребителей Ленинского, Заводского, Московского, Партизанского, Центрального, Октябрьского районов города.
Граждан просят информировать филиал "Минские тепловые сети" о наблюдаемых утечках, окрашенных в светло-зеленый цвет, или появлении окрашенной воды в системах горячего водоснабжения. Контактные телефоны диспетчерской службы филиала: 218-27-52; 298-27-27; 298-27-37.
Все адреса потребителей, которые попадают в зону ввода в сетевую воду флуоресцеина, можно посмотреть на сайте филиала.-0-