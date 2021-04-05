Сев льна-долгунца начался в Брестской области

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Льносеющие организации Брестской области приступили к севу льна-долгунца, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Брестльносемена" Андрей Шумик.

В этом году льноводам области предстоит засеять 6,1 тыс. га. "Площади остались на уровне прошлого года. А вот по срокам сева в этом году мы сместились на две недели, - отметил Андрей Шумик. - Поздняя и холодная весна сдерживает темпы работ".

По его словам, льносеющие организации полностью обеспечены необходимыми материальными ресурсами - ГСМ, семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений.

Выращиванием льна в регионе занимаются пять организаций: льнозаводы в Пружанах и Ляховичах, льносемстанции в Дрогичинском и Ляховичском районах и Барановичский райагросервис. Перед льноводами стоит задача вырастить не менее 7,3 тыс. т льноволокна для загрузки производственных мощностей льнозаводов. Сырьевая база двух предприятий фактически одинаковая - по 3 тыс. га. Разница в том, что Пружанский льнозавод своими силами возделывает большую часть площадей (свыше 2,5 тыс. га) в Пружанском, Кобринском и Березовском районах.

В прошлом году льноводы Брестской области собрали 26 тыс. т льнотресты и произвели 8,3 тыс. т льноволокна.-0-