Сезон аттракционов в Минске планируют открыть в конце апреля

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие сезона работы аттракционов в Минске при благоприятных погодных условиях состоится в конце апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в управлении "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".

"Как правило, период эксплуатации аттракционов в столичных парках начинается с середины весны и продолжается до начала осени. В этот раз планируем открыть их в конце апреля", - рассказали в управлении.

Всего на балансе предприятия находится 55 аттракционов в Центральном детском парке им. Максима Горького, парке культуры и отдыха им. Челюскинцев, парке им. 50-летия Великого Октября и парке им. 900-летия Минска. "Начинаем готовить карусели к эксплуатации. При подготовке аттракционов к сезону учитываются все инструкции по их ремонту и обслуживанию, - отметили в управлении. - Допуск к каруселям осуществляется после результатов технического освидетельствования, которое проводится специалистами Госпромнадзора".

Планомерно предприятие занимается и заменой устаревших конструкций. В текущем году в Центральном детском парке им. М.Горького планируется демонтаж аттракциона "Русские качели" и установка нового, современного и востребованного аттракциона "Лабиринт". В прошлом году здесь оборудовали новый механический аттракцион "МИКС".-0-