Сезон аттракционов в столичных парках закроется 26 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные парки завершат сезон аттракционов 26 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Руслан Косевич.

"С наступлением холодов работа аттракционов становится небезопасной, поэтому 26 сентября закрываем сезон. Будет проведена консервация конструкций, демонтаж узлов, посадочных модулей, плановый ремонт отдельных элементов, - рассказал Руслан Косевич. - Все аттракционы, которые установлены сейчас в парках, продолжат работать в следующем сезоне. Вполне возможно, что, как и в этом году, появятся новые конструкции".

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом посещаемость столичных аттракционов увеличилась. С апреля по август на подобные развлечения пришло более 1,6 млн человек. Самыми популярными стали аттракционы в парке Горького, наибольшее количество посетителей насчитывалось по субботам и в предпраздничные и праздничные дни.

На балансе предприятия находится более 50 аттракционов в Центральном детском парке им. Максима Горького, парке культуры и отдыха им. Челюскинцев, парке им. 50-летия Великого Октября и парке им. 900-летия Минска.-0-