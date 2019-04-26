Сезон фонтанов в Гомеле откроют с сюрпризами

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчан приглашают открыть сезон фонтанов. Открытие водной феерии по традиции пройдет в торжественной обстановке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

У фонтана возле цирка днем развернется настоящий "Кiрмаш палешукоў". Ремесленники представят свои наработки и новинки, на мастер-классах поделятся секретами мастерства. Ближе к вечеру начнется концертная программа. В этом году в администрации района решили удивлять горожан фокусами. Для детей предусмотрены игровые площадки и развлекательно-познавательная программа с элементами научного шоу.

В Железнодорожном районе гомельчан и гостей города приглашают вместе запустить фонтан на площади Победы, в Советском гулянья пройдут на площадке у "городского оазиса" на проспекте Речицком, 45, а в Новобелицком районе гостей праздника фонтанов ждут в сквере у кинотеатра "Мир".

В каждом районе подготовили увлекательную программу и сюрпризы, которые порадуют гостей праздника и станут приятным завершением рабочей недели.-0-