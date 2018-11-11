11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сезон предновогодней торговли стартует в Витебской области 24 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Витебского облисполкома.

Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания уже начали подготовку к предстоящим праздникам. Витрины магазинов постепенно преображаются, меняя осеннее оформление на новогоднее убранство, а сами предприятия готовятся поражать покупателей обилием и разнообразием товара. Некоторые продумывают свои фишки. Например, в Полоцке крупные объекты торговли планируется оборудовать тематическими фотозонами.

Масштабная подготовка развернется в ближайшие дни, а уже через две недели в регионе начнется массовое проведение выставок-продаж, распродаж по сниженным ценам, дегустаций продовольственных товаров, рекламных акций, приуроченных к главным зимним торжествам. Ярмарки выходного дня с участием сельхозпроизводителей, организаций промышленности, торговли и общественного питания будут проводиться в области с 15 декабря. Елочные базары на стационарных торговых точках развернутся в этом году с 22 декабря. С этой же даты по 7 января многие магазины и объекты общественного питания для комфорта покупателей продлят свой режим работы.-0-