Сезон прыжков с парашютом открыли в Гомельской области

20 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме Зябровка в Гомельском районе сегодня открыли сезон прыжков с парашютом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это долгожданное для нас событие. Хотели начать в мае, но погодные условия не позволяли", - отметил директор центра авиационно-технических видов спорта и творчества Гомеля Тимур Пархоменко.

Тимур Пархоменко

Сегодня парашютисты региона совершили два подъема в небо, выполнили 24 прыжка. "Планировали больше, но из-за технических нюансов пришлось приостановить", - пояснил Тимур Пархоменко.

Командир воздушного судна Александр Мозаков

В течение сезона каждые выходные (если позволят погодные условия) на аэродроме Зябровка будут покорять небо как опытные спортсмены, так и новички. Помогать парашютистами перед прыжками будут четыре инструктора и руководитель полетов.

В этом году в центре авиационно-технических видов спорта и творчества Гомеля набрали 120 парашютистов-перворазников. В основном это подростки от 14 лет, которые учатся в школах, ссузах, вузах. Они уже прошли необходимую 40-часовую теоретическую подготовку, сдали зачет и готовятся выполнить свой первый в жизни прыжок с парашютом.

"Молодежь к нам идет. Стезю спортсмена-парашютиста после обучения ежегодно продолжают 3-4 человека. Они участвуют в чемпионатах, завоевывают награды", - подчеркнул руководитель центра.

По словам Тимура Пархоменко, за последние пять лет все больше среди новичков девушек. Сейчас примерно 65% от занимающихся в центре - именно представительницы прекрасного пола, уточнил он.

Начинающие парашютистки Татьяна Журбикова и Дарья Щур, например, ожидают получить взрыв адреналина от прыжка и удовольствие от полета. "Мой дядя прыгнул с парашютом в 16 лет. И меня это вдохновило. Родители отговаривали, но появилась возможность, и я решила заниматься. Признаюсь, страх, что в полете может пойти что-то не так, есть, но желание покорить небо сильнее", - поделилась Дарья Щур.

Дарья Щур

Директор центра добавил, что в этом году есть хороший спрос на прыжки с парашютом на коммерческой основе - как в тандеме с инструктором, так и самостоятельно. 4,5-часовую подготовку для желающих прыгнуть проводят непосредственно на аэродроме.

Большие планы на сезон и по работе со спортсменами-парашютистами. "Мы планируем выставить команду на чемпионате Вооруженных Сил Беларуси, на чемпионате Беларуси. Также намечены показательные выступления, в том числе в Речице, и другие мероприятия", - уточнил Тимур Пархоменко.

Говоря о возрастных порогах парашютистов, руководитель центра отметил, что в авиационных видах спорта эти рамки зачастую определяет сам спортсмен. Например, сегодня в числе тех, кто открывал сезон, был парашютист старше 50 лет, в его копилке более 5 тыс. прыжков. "Средний же возраст у нас 25-45 лет. Это спорт мужественных и увлеченных. Многие из них, однажды придя в аэроклуб, отдают этому всю жизнь. А вообще возраст - не критерий. Ведь даже есть такое выражение: день, проведенный на аэродроме, в календаре жизни не учитывается - продлевает молодость",- рассказал Тимур Пархоменко.

Парашютист Игорь Яцевич

Сезон прыжков с парашютом, как планируется, продлится в Гомельской области до середины сентября. Сроки могут корректироваться в зависимости от погоды. За прошлый сезон в Зябровке парашютисты совершили 1,8 тыс. прыжков.-0-

Фото Сергея Холодилина