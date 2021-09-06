Сезон сельхозярмарок выходного дня в Минске стартует 18 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в этом осеннем сезоне общегородская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Минске 18 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУ "Столичная торговля и услуги".

Точные адреса будут определены решением Мингорисполкома, причем они будут разделены по двум направлениям: торговые площадки по городу, включая крупные, а также точки во дворах, чтобы можно было продавать продукцию с машин.

На ярмарках, в которых участвуют как крупные производители, так и фермерские хозяйства, хозяева соток на частных подворьях, традиционно можно будет запастись на зиму полноценным витаминным набором: сезонными овощами, картофелем, зеленью, орехами, медовой продукцией, а также прикупить рыбы, мяса, бакалейных и кондитерских изделий. Будут представлены и непродовольственные товары.

Пока же торговля столицы готовится обслуживать отдыхающих во время празднования Дня города 10-12 сентября. Все три дня ярмарка будет работать возле Дворца спорта, также большие торговые ряды развернутся в Верхнем городе, по ул. Янки Купалы и на других площадках.-0-