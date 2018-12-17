Сфера ЖКХ Могилевской области требует принятия дополнительных мер госреагирования - КГК

17 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области в ходе изучения эффективности работы ЖКХ выявил, что развитие этой сферы должным образом в регионе не обеспечивается, имеется ряд проблемных вопросов, требующих принятия дополнительных мер госреагирования. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель контролирующего ведомства Олег Садовский.

По его словам, для многих организаций ЖКХ области все еще характерны неэффективная работа, значительный уровень образовавшейся просроченной дебиторской задолженности, просроченные платежи по кредитам и займам, непринятие надлежащих мер по реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Также не всеми выполняются доведенные уровни планово-расчетных цен на оказываемые жилищно-коммунальные услуги, экономному потреблению топливно-энергетических ресурсов и эффективному использованию бюджетных средств.

"Ряд значимых для области проектов в сфере ЖКХ, финансируемых за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития, реализуются в области со значительным отставанием, - обратил внимание Олег Садовский.- А строительные работы при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов не всегда выполняются качественно. Имеют место неединичные случаи непринятия обслуживающими организациями мер по наведению порядка в населенных пунктах, а также на объектах захоронения твердых коммунальных отходов".

По результатам контроля местным органам власти направлены соответствующие предложения, их реализация взята на контроль.-0-