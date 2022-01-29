Шебеко: в Брестской области использование электроэнергии для отопления может вырасти в несколько раз

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в ближайшие годы использование электроэнергии для отопления может вырасти в несколько раз. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Брестэнерго" Сергей Шебеко, комментируя Послание Президента к белорусскому народу и парламенту.

В частности, во время послания зашла речь о перспективах развития атомной энергетики в стране. "Брестэнерго" готовится к модернизации своих электросетей, подстанций. Понимаем, что у населения будет расти обоснованный спрос на использование электроэнергии в быту, в том числе для отопления. Наша задача - продолжать развивать сети, чтобы удовлетворить все потребности жителей региона. Уже сейчас видим, что в Брестской области в ближайшие годы электропотребление для целей отопления может вырасти в несколько раз", - сказал Сергей Шебеко.

Также в регионе с учетом ввода Белорусской атомной электростанции модернизируют Березовскую ГРЭС. "Реконструкция проводится для повышения надежности работы БелАЭС. Там создаются высокоманевренные электрические мощности, которые позволяют развернуть быстрый электрический резерв", - пояснил гендиректор "Брестэнерго". Он добавил, что ранее в области построили четыре электрокотла общей мощностью 140 МВт, чтобы использовать электроэнергию для отопления в промышленных масштабах.

Говоря в целом о послании главы государства, Сергей Шебеко отметил, что особенно его затронула тема о перспективах строительства гражданского общества. "Отрадно было слышать, что мы строим не общество потребления, а справедливости и человечности. Мне кажется, сейчас в нашем обществе есть запрос на эти ценности. Много внимания было уделено тезисам единства, труда. Только таким способом можно добиться благополучия и стабильности", - считает собеседник.-0-