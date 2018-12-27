Шерстнев: чтобы понять значимость акции "Наши дети", нужно вспомнить себя ребенком

27 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Для понимания значимости акции "Наши дети" нужно вспомнить себя ребенком. Такое мнение высказал журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время посещения детского дома Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель северного региона ознакомился с условиями обучения и проживания воспитанников дома, пообщался с детьми и поздравил их с наступающим Новым годом и Рождеством. Ребята выступили перед гостями, после чего получили сладкие подарки.

"Чтобы понимать значимость акции "Наши дети", нужно вспомнить себя ребенком, как мы ждали Новый год и подарков. Ведь дети не изменились, у них остались точно такие же пожелания. Они хотят праздника, и его сделают только взрослые. На таких мероприятиях всегда испытываю не просто чувство удовлетворения, а гордости за то, что делаем для наших детей как в праздники, так и каждый день", - отметил Николай Шерстнев. Он пожелал, чтобы исполнились все загаданные детьми желания.

Руководитель области подарил телевизор и мультиборд, которые передал директору детского дома. Техника поможет в организации занятий, развитии малышей и сделает досуг ребят более разнообразным.

Сегодня в детском доме воспитывается 81 ребенок в возрасте с 3 до 18 лет. Ребята объединены в восемь групп, три из которых для детей с особенностями психофизического развития. С воспитанниками работают 38 педагогов.

"За последние пять лет из городского бюджета выделено около Br700 тыс. Их потратили на подключение к ближайшей котельной, благодаря чему стало значительно теплее в здании, капитальный ремонт и благоустройство территории. В сентябре нынешнего года за счет спонсоров построили площадку для мини-футбола. За все собранные средства во время акции "Наши дети" планируем в марте 2019 года установить систему видеонаблюдения в детском доме", - рассказала директор Наталья Культенко.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений традиционно посещают социально значимые объекты и поздравят детей, дарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-

Фото Александра Хитрова