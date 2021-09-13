Шерстнев: "Дажынкі" дают местной власти толчок к дальнейшему улучшению в райцентрах

13 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Благоустройство населенных пунктов к "Дажынкам" дает толчок к дальнейшему развитию и улучшению районных центров, местная власть изыскивает новые источники финансирования для ремонта или строительства объектов. Такое мнение высказал председатель облисполкома Николай Шерстнев во время пресс-конференции с представителями региональных и республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешней столицей праздника тружеников села Витебской области стало Шумилино. Ремонтные и строительные работы здесь практически завершились. Более 100 объектов обновлено, среди них большинство - социальные. Это школы, детские сады, учреждения культуры и здравоохранения, стадион, центральный парк, дороги, жилые дома. Почти всегда благоустройство к "Дажынкам" затрагивает именно такие объекты. "После проведения праздника аграриев улучшения в райцентрах и поселках не останавливаются: местная власть продолжает искать источники финансирования для ремонта или строительства новых объектов. В этом есть положительный результат проведения подобных масштабных мероприятий", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что помощь области в подготовке к "Дажынкам" не только направлена на улучшение внешнего вида и инфраструктуры столиц этого праздника, но и решает вопрос престижа и привлекательности всего края для туристов. По отзывам зарубежных гостей, которые бывают в райцентрах до значимых преобразований, глубинка хорошеет, становится современней и привлекательней. "Реалии таковы, что многие специалисты и руководители сельхозпредприятий будут жить в крупных поселках и городах, предпочитая ездить на работу в хозяйства, тем более что с подвозом работников проблем нет. Жизнь в таких населенных пунктах надо улучшать. Все, что ведет к положительным изменениям, замечают не только местные жители. В целом Витебская область становится краше, поэтому практику проведения праздника аграриев нельзя прерывать", - выразил свое мнение Николай Шерстнев.

Он добавил, что столицу очередного областного праздника тружеников села специально объявляют за три года, чтобы местная власть смогла подготовить список объектов, которые будут реконструированы. Глава области напомнил, что "Дажынкі-2022" пройдут в Глубоком, а в 2023 году их отпразднуют в Шарковщине.-0-