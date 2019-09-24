Шерстнев рассказал, какие объекты появятся к "Дажынкам" в Витебске

24 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ряд новых объектов будет введен в строй в 2020 году в Витебске. О том, как изменится город к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі", председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев рассказал сегодня на пресс-конференции, посвященной развитию агропромышленного комплекса области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, в городе скопилось немало вопросов, но он должен быть примером для других населенных пунктов региона в плане благоустройства и комфорта проживания. "Поэтому было принято решение провести здесь "Дажынкі-2020". Объединение возможностей областного и городского бюджетов, которые будут задействованы на подготовку областного центра к проведению праздника, позволят снять многие проблемы", - констатировал он.

Одним из главных объектов, работа по которым ведется уже сейчас, председатель облисполкома назвал Полоцкий путепровод. "К "Дажынкам" мы взяли на себя обязательство пустить по нему движение, хотя нормативные сроки строительства - четыре года. Стройка идет быстро. Темпы работ устраивают", - отметил председатель облисполкома.

Еще один важный для обеспечения эффективной транспортной развязки города и дорогостоящий объект - подземный переход на пересечении ул. П.Бровки и пр. Строителей. Долгое время он входил в число долгостроев. Открытие новой школы в микрорайоне Билево на 1 тыс. учащихся позволит разгрузить действующее учреждение образования и решить проблему многих родителей, проживающих здесь. Также планируется запустить мусоросортировочный завод и ряд других объектов.

Кроме того, огромное внимание будет уделено благоустройству центральной части города: от железнодорожного вокзала до Витебского медицинского университета, от площади Ленина до площади Победы, пешеходной улице Советской. "К празднику город должен заиграть новыми красками. Хотя, конечно, есть свои нюансы: летом проходит "Славянский базар", поэтому основную часть работ предстоит выполнить к его проведению. Оставшуюся - к сентябрю", - добавил Николай Шерстнев.-0-