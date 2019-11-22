Шерстнев рассказал о целях реформирования АПК Витебской области

22 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сконцентрировать долги, централизовать закупки и объединить экспорт - председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев рассказал о целях реформирования отрасли на совещании по развитию АПК области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, сейчас в регионе действуют четыре холдинга - Витебская, Глубокская, Оршанская и Полоцкая интеграционные структуры, их возглавляют крупные перерабатывающие предприятия, а в состав входят хозяйства, формирующие сырьевую зону. Еще одним, фактически пятым, является Витебская бройлерная птицефабрика, объединившая в своей структуре 25 тыс. га земель и 12 сельхозпредприятий Витебского района.

"Управляющая компания агрохолдинга будет заниматься долгами, экспортом и закупками. Там останутся только специалисты, которые будут выполнять эту работу, уйдет дубляж функций", - подчеркнул губернатор. Объединение в одно юридическое лицо позволит сконцентрировать внутриобластные долговые обязательства хозяйств и технические возможности, что в свою очередь стабилизирует деятельность предприятий и даст им возможность развиваться, пояснил Николай Шерстнев.-0-

В АПК Витебской области сложилась зависимая ситуация - Шерстнев "Сложилась зависимая ситуация: сельскохозяйственные организации по причине образовавшихся проблем не могут сохранить объемы производства и тем более их нарастить, а перерабатывающие предприятия в результате недополучают сырье", - сказал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.