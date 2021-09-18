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18 сентября 2021, 16:37

Шерстнев: успех аграриев-передовиков Витебской области не случаен, к нему идут годами

18 сентября, Шумилино /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сельхозпредприятия Витебской области работают в условиях рискованного земледелия, и успех аграриев региона не бывает случайностью, к нему идут годами. Такое мнение высказал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время церемонии чествования передовиков агропромышленного комплекса (АПК) на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2021" в Шумилино, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава области рассказал, что погодные аномалии нынешнего года не позволили работникам хлебной нивы собрать рекордный урожай и выйти в лидеры жатвы: область заняла лишь четвертое место в стране. "Настали времена, когда нельзя полагаться только на погоду. Нам нужно перестроить работу растениеводческой отрасли, чтобы уйти от зависимости от непредсказуемых погодных условий, и при этом исключить наслоение сельскохозяйственных работ, свойственное только северному региону Беларуси. В этом году каравай области на 25% меньше прошлогоднего, с полей собрали лишь 780 тыс. т зерна. Однако есть районы и предприятия, которые показывают пример остальным, несмотря на природные аномалии", - отметил председатель облисполкома.

В числе лучших он назвал СПК "Лариновка" Оршанского района, где урожайность зерновых превышает 75 ц/га, Толочинский консервный завод, где добились показателя почти в 49 ц/га, а также СХП "Мазоловогаз" (почти 46 ц/га). Также Николай Шерстнев отметил ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", которому удалось собрать более 50 тыс. т зерна, что превышает показатели 16 районов области. "Успех передовых хозяйств Витебщины не случаен, они идут к нему годами. Профессионализм кадров, высочайшая организация труда, высокопроизводительная техника, современные сушильные хозяйства - все это создать непросто. И для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, в области необходимо максимально увеличить посевные площади под озимые: крестоцветные культуры, рапс и сурепицу. Неоспоримо преимущество и экономическая эффективность такого направления, как заготовка зерносенажа. При данном подходе освобождается нагрузка на зерноуборочный комбайн и зерносушильные комплексы", - поделился стратегией на будущее глава области.

Председатель облисполкома отметил, что в будущем аграрии области смогут преуспеть, если будут максимально загружать энергонасыщенную технику, использовать ее на основных видах работ в обязательном порядке в двухсменном режиме. "Качественная обработка почвы за один проход почвообрабатывающего агрегата должна стать нормой, как и подбор сельскохозяйственных культур, жесткое соблюдение севооборота и выполнения других требований. Только в этом случае мы сможем в два раза быстрее и качественнее выполнить все сельскохозяйственные работы", - подчеркнул Николай Шерстнев.

В этом году на полях области работало более 1 тыс. экипажей комбайнов. В их числе более 260 преодолело тысячный намолот зерна, а один семейный экипаж достиг рекордного показателя - более 4,1 тыс. т. Им стал дуэт отца и сына Владислава и Валентина Лаптинских из КУСП "Межево-Агро" Оршанского района. Они возглавляли таблицу передовиков на протяжении всей жатвы и первыми брали тысячные рубежи вплоть до абсолютного рекорда Витебской области. В Шумилино всех передовиков АПК области наградили дипломами и ценными призами.

Столица нынешнего праздника тружеников села преобразилась к приезду гостей со всей области. Заиграли новыми красками фасады домов, детских садов, школ, до неузнаваемости изменился центральный парк, который теперь разделен на несколько зон, а также центральный стадион и районный дом культуры. Более 100 объектов отремонтировано или модернизировано в райцентре. Жители Шумилино с гордостью и радостью смотрят на родной поселок и отмечают, как в нем стало красиво, ярко и уютно.

Сегодня на улицах горпоселка развернули свои подворья все районы области. На пересечениях центральных дорог проводятся выставки агротехники. Ребятишки смело забираются в кабины крейсеров хлебной нивы и представляют себя водителями таких огромных машин. Песни, танцы, встречи и новые знакомства - фестиваль-ярмарка привнес в неспешную жизнь тихого Шумилино свой особый праздничный ритм.-0-

Фото Алеси Пушняковой

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Витебская область сельское хозяйство Шерстнев
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