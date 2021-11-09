Шерстнев: завод детского питания под Витебском - хороший пример государственно-частного сотрудничества

9 ноября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. ООО "Белфуд Продакшн" - хороший пример сотрудничества государства и частного инвестора. Такое мнение высказал журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев после ознакомления с работой завода детского питания в агрогородке Новка Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала нынешнего года компания выпустила 105 млн упаковок продукции. Завод сотрудничает и с мировыми брендами в области питания для детей. "Более половины продукции поставляем на экспорт: в основном она идет в Россию, но также в ближнее зарубежье, Китай, Молдову. Следим за мировыми тенденциями в пищевой промышленности, тем более в отрасли детского питания. Последние несколько лет пользуется спросом продукция в мягкой упаковке. Понимая это, ставим новое оборудование, недавно запустили третью линии для производства детского питания в упаковке Gualapak. Планируем в ближайшие годы расширять производство", - рассказал гендиректор ООО "Белфуд Продакшн" Виталий Белов.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что предприятие - хороший пример сотрудничества государства и частного инвестора. Пять лет назад Витебский облисполком со своей стороны помог инвестору с организационными вопросами для запуска производства. "Бывший Витебский плодоовощной комбинат отработал свое: оборудование и подходы работы устарели, специалисты и руководство не знали, что делать с территорией и в целом с предприятием. В 2016 году нашлось решение - инвестор предложил свои идеи и мы пошли навстречу. Ежегодно наблюдаем, как идет работа завода, инвестор обещания выполняет с лихвой: полностью заменил оборудование, вместо первоначально 50 набранных сотрудников сегодня трудятся более 300 человек. Предприятие рентабельно, продукция пользуется спросом", - сказал Николай Шерстнев. Предприятие заняло свою нишу, соблюдает строгие требования к качеству детской продукции и понимает, как развиваться дальше.

Завод детского питания начал работать в агрогородке Новка Витебского района в марте 2016 года. Предприятие выпускает консервы для детского питания (плодоовощные, фруктовые, мясные и рыбные), фруктовые и овощные соки. Ежемесячно завод производит в среднем 12 млн упаковок. Качество и безопасность продукции подтверждается свидетельствами о государственной регистрации ЕАЭС. ООО "Белфуд Продакшн" стало первым в Беларуси производителем детского питания в Европейской системе сертификации органической продукции (EURO-LEAF). Вся продукция изготавливается под контролем европейского партнера - компании B.P.G. European Baby Food Limited.-0-

Фото Александра Хитрова