Шесть гомельских предприятий предложат работу на электронной ярмарке вакансий 23 июля

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть гомельских предприятий предложат соискателям работу на электронной ярмарке вакансий, которая пройдет 23 июля с 10.00 до 12.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Вакансии разного профиля открыты в ОАО "СтанкоГомель", на Гомельском заводе станочных узлов, Гомельском мотороремонтном заводе, КУП "Горэлектротранспорт", филиале ООО "Производственно-технологическая компания "Модерам-Запад" и областном клиническом кожно-венерологическом диспансере.

Общение с потенциальным нанимателем пройдет в онлайн-режиме. "Уточнить информацию о заинтересовавшей вакансии человек может в чате. Электронную консультацию даст специалист кадровой службы предприятия", - отметили организаторы ярмарки. Здесь же можно передать резюме, предварительно рассказав о своей квалификации, опыте работы. В управлении по труду, занятости и социальной защите порекомендовали указать в чате адрес своей электронной почты.

Одно из преимуществ такого формата - общение доступно с любого компьютера или гаджета, имеющего выход в интернет.

Электронная ярмарка традиционно пройдет на единой информационной площадке http://e-vacancy.by.-0-