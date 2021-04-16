Шкловский холдинг "Купаловское" получит научно-практическое сопровождение ученых БГСХА

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры по повышению эффективности деятельности шкловского холдинга "Купаловское" рассмотрены на заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области с участием руководителей Могилевского облисполкома, Шкловского райисполкома, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА), сообщили БЕЛТА в КГК.

Председатель областного комитета госконтроля Олег Садовский отметил, что принимаемые Могилевским облисполкомом меры позволили достичь определенного прогресса в развитии холдинга. В 2020 году удалось нарастить ключевые показатели в животноводстве и растениеводстве. Показатели удоев молока, привесов крупного рогатого скота и темпы их роста в ЗАО "Большие Славени" позволяют рассчитывать на выход хозяйства в ближайшее время на параметры лидеров животноводства. Однако в целом по холдингу такие результаты пока не достигнуты.

На заседании обсуждались конкретные меры по улучшению ситуации, устранению недостатков в сельхозпроизводстве. Речь шла и о выстраивании оптимальной организационной структуры. Особое внимание было уделено взаимодействию холдинга с производителем комбикормов ОАО "Александрийское" Шкловского района.

Проректор БГСХА по научной работе Юрий Тибец рассказал о рекомендациях белорусской аграрной науки и современных подходах к реализации таких проектов. А первый заместитель председателя облисполкома Анатолий Уласевич проинформировал, что планируется создание рабочей группы с участием ученых сельхозакадемии для научно-практического сопровождения деятельности шкловского холдинга.

По итогам заседания внесены предложения по развитию холдинга "Купаловское".

Холдинг образован в 2017 году на базе трех хозяйств Шкловского района по поручению главы государства о создании образцового проекта организации жизни и труда в сельской местности.-0-