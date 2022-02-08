Школа педагогического лидера начала работать в Гродно

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно областная школа педагогического лидера соберет более 30 слушателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.

Занятия школы пройдут с 8 по 10 февраля на базе Гродненского областного института развития образования. Работать со слушателями будут самые опытные и знающие специалисты системы образования региона.

"Основная цель школы - повышение профессиональной компетентности педагогических работников, включенных в резерв руководящих кадров системы образования региона. На занятиях первой сессии слушатели рассмотрят вопросы руководства и лидерства с субъектной и деятельностной точки зрения, влияние имиджа руководителя на процесс формирования положительного имиджа учреждения образования. Они также смогут усовершенствовать профессиональные навыки и умения в организации управленческой деятельности и повысить уровень коммуникативной, психологической культуры", - рассказали в областном институте развития образования.

В этом году по итогам проведенной ранее диагностики в школу педагогического лидера зачислено 36 человек. Это креативные, с устойчивой лидерской позицией и желанием продолжить карьерный рост в сфере образования педагогические работники в возрасте до 40 лет, включенные в резерв руководящих кадров.

К слову, это уже четвертый созыв Школы педагогического лидера в Гродненском областном институте развития образования. За три года здесь прошли обучение 110 педагогических работников. 12% из них стали руководителями, многие получили предложения занять руководящие должности в учреждениях образования региона.-0-