28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Школа точных наук открывается в Гомеле с 1 сентября, сообщил сегодня журналистам на региональном августовском педсовете начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

Руслан Смирнов обратил внимание: в регионе намерены подтянуть физико-математический цикл. "Во главе угла - профилизация, профильные классы. Кроме того, в областном центре технического творчества детей и молодежи мы открываем школу точных наук. Она заработает с 1 сентября. Это очно-заочная школа, в которой дети смогут изучать физику, математику, информатику. Посещать занятия будут мотивированные ребята, на которых возлагаются надежды в дальнейшем олимпиадном движении", - рассказал Руслан Смирнов.

За знаниями в школу отправятся ребята со всей области. "Это будут дети, начиная с пятого класса. То есть мы будем готовить своеобразную "скамейку запасных" для выступления на олимпиадах", - уточнил начальник главного управления.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей на форуме подчеркнул, что такая школа даст возможность раскрыть и направить потенциал детей, и что важно - с раннего возраста.

Областной педагогический форум собрал сегодня в Гомеле около 500 человек. Лучшим наставникам региона вручили заслуженные награды, отметили и педагогов, которые подготовили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Воспитанники и учащиеся учреждений образования региона, педагоги для всех участников встречи подготовили творческий подарок - праздничный концерт.-0-