Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на республиканской олимпиаде по учебным предметам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 17 мая 2021
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 743 Общество
13:54 Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь Общество
13:53 Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Брестском районе Происшествия
13:52 КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона 2021/2022 Спорт
13:50 Disneyland в Париже начнет работать 17 июня В мире
13:39 В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей Технологии
13:29 Увидеть легендарный орган и побывать в закулисье - Витебская филармония запустила новый проект Культура
13:28 На мероприятиях в Сиане отмечена роль Беларуси в трансграничной электронной коммерции Экономика
13:23 Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на республиканской олимпиаде по учебным предметам Регионы
13:16 Доллар и евро на торгах 17 мая подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:13 В Минской области объявлен в розыск 14-летний школьник Происшествия
13:09 Кадровое обеспечение атомной отрасли обсудят на молодежном форуме ProAtom в Минске Экономика
13:05 Каждый пятый перевозчик нарушает режим труда и отдыха - Транспортная инспекция Общество
12:55 Сенько обсудил в Институте "Цзиньтай" развитие китайской медицины в Беларуси Экономика
12:45 Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности Президент
12:43 Лукашенко подписал закон о государственной защите. Кто и на каких условиях сможет ею воспользоваться Президент
12:21 В Гродно по протесту прокуратуры усилено наказание участнику беспорядков Происшествия
12:18 В Минске за два дня выявлено 45 нарушений ПДД водителями мототранспорта Происшествия
12:06 Санэпидслужба дала рекомендации для организаторов летнего оздоровления по профилактике COVID-19 Общество
11:56 В Беларуси за выходные задержаны более 100 нетрезвых водителей Происшествия
11:55 Исполкомы будут определять перечни непригодных для эксплуатации объектов военных городков Экономика
11:52 Фотовыставка "Птушкі Палесся" пройдет в Национальной библиотеке Культура
11:46 В России за сутки выявили 9328 случаев заражения COVID-19 В мире
11:31 БГУ представит более 20 разработок на международной выставке "Здравоохранение Беларуси" Общество
11:28 Международные Кирилло-Мефодиевские чтения стартуют 18 мая в Минске Культура
11:24 Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 мая Общество
11:23 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе Общество
11:23 Выбирай будущую специальность с открытыми глазами - Сафонов Общество
11:21 Инструктор автошколы в Гродно присвоил 260 л топлива Происшествия
11:13 Турция начала смягчать коронавирусные ограничения после локдауна В мире
Все новости
Все новости
Регионы
17 мая 2021, 13:23

Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на республиканской олимпиаде по учебным предметам

Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщил сегодня на совещании в облисполкоме начальник главного управления образования Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в Беларуси проводится республиканская олимпиада по 18 учебным предметам. В нынешнем году на заключительном этапе Гомельскую область представляли 229 ребят из 15 районов, Гомеля, областных лицеев и колледжа-филиала БелГУТа. Дипломами награжден 121 учащийся. Это самый лучший показатель региона за все время проведения олимпиад. Каждый второй представитель региона стал победителем", - рассказал Руслан Смирнов.

В рейтинге областей Гомельская заняла вторую позицию, уступив всего три диплома Витебской области. "Отставание от столицы составило лишь 6 дипломов", - добавил начальник главного управления.

Если сравнить с 2019 годом, то количество дипломантов увеличилось на 20. "С 2020 годом сравнение проводить некорректно, поскольку из-за сложной эпидемиологической ситуации олимпиада проводилась только для учащихся 11-х классов", - уточнил Руслан Смирнов.

В команду региона на республиканском этапе в этом году вошли 94 ученика 11-х классов, 77 десятиклассников, 51 девятиклассник, 6 учеников 8-х классов и один семиклассник, выступавший за 8-й класс в команде по математике.

Представители региона получили дипломы по всем 18 учебным предметам. При этом на счету гомельских интеллектуалов 25 дипломов I степени, 40 - II и 56 - III.

Наиболее успешно выступили команды по испанскому языку, истории, информатике, физике, химии, трудовому обучению, китайскому и немецкому языкам, астрономии, биологии и белорусскому языку.

"Шесть учащихся из Гомеля и один из Светлогорска стали абсолютными победителями в своих параллелях по физике, математике, астрономии, информатике, русскому языку и литературе, французскому языку. Они будут включены в команду Беларуси для участия в международных соревнованиях", - отметил начальник главного управления образования.

Кроме того, пользуясь льготой, 49 одиннадцатиклассников без ЦТ уже сегодня могут считать себя студентами престижных учреждений высшего образования страны.

По словам Руслана Смирнова, анализ показал, что в разрезе области лучшие результаты - у школьников Железнодорожного и Советского районов Гомеля (по 19 дипломов), Центрального (16) и Мозырского (14). Они прибавили к показателям 2019-го, подчеркнул руководитель. Успешно выступили представители Жлобинского (12 дипломов), Светлогорского (6) и Речицкого (5) районов.

Лидерами среди учреждений стали Гомельский областной лицей (8 дипломантов), гимназии №14 (7), №10 и №51 (по 6) областного центра, Гомельский городской лицей №1 и гимназия №46 (по 5 дипломантов).

"Слагаемые успеха коллективов этих учреждений просты и доступны: профессионализм учителей, достойные учебно-материальные условия, тесное взаимодействие с учреждениями высшего образования", - обратил внимание Руслан Смирнов.

Он отметил, что на областном уровне выстроена система работы с интеллектуально одаренными школьниками, при этом в течение всего календарного года. "Мы уже начали подготовку к республиканскому соревнованию 2022 года. Прошла областная олимпиада для учащихся 4-9-х классов. Ее цель - увидеть, определить перспективный резерв школьников, с которыми учреждения образования, методические службы районов и области должны начать работу уже в этом году, не упустив возможности летнего времени. Профильные районные, городские, областные лагеря, консультации в ресурсных центрах, подготовка и участие в конкурсах по учебным предметам доказали свою эффективность", - уверен руководитель.

Наравне со школьниками в области ведут и постоянную учебу педагогов. Например, внедрили в практику летние школы учителей, фестивали районных тренеров.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: важно, чтобы система работы с интеллектуально и физически одаренными детьми была сбалансированной, а результат должен быть в каждом районе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область образование школы
Добавить БЕЛТА в избранное
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Кульминацией праздника "Барановичская весна" станет авиашоу
Фото из архива В Новой Боровой продлят трассу автобусного маршрута №135
Фото из архива Волонтеров приглашают на "Славянский базар"
Фото из архива Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18 и 19 мая
Фото из архива ГАИ Минска усилит контроль за водителями двухколесного транспорта
Фото из архива В Минске на пересечении улиц Калиновского и Кедышко не работает светофор
Главное
Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности
Опытные следователи содрогнулись: Швед рассказал о шокирующих находках по делу о геноциде белорусов
Санэпидслужба дала рекомендации для организаторов летнего оздоровления по профилактике COVID-19
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Покупайте машино-место и получайте СКИДКУ на покупку квартиры! До 100 евро за квадратный метр!
Топ-новости
Лукашенко подписал закон о государственной защите. Кто и на каких условиях сможет ею воспользоваться
Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят 18 мая в Беларусь
Исполкомы будут определять перечни непригодных для эксплуатации объектов военных городков
Белорусские спортсмены завоевали пять наград на этапе Кубка наций по велотреку в Гонконге
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 743
Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 мая
Сенько обсудил в Институте "Цзиньтай" развитие китайской медицины в Беларуси
Выбирай будущую специальность с открытыми глазами - Сафонов
Спрос на перевозки, особенно в российском направлении, сейчас очень высок - Авраменко
Волонтеров приглашают на "Славянский базар"
Сивец проведет 20 мая личный прием граждан
Пресс-конференция о новациях в развитии метрологии пройдет в пресс-центре БЕЛТА 18 мая
В Беларуси более 11,6 млн абонентов сотовой электросвязи
Арина Соболенко осталась на четвертом месте в рейтинге WTA
ДОСЬЕ: Подвиг пограничников в первые дни Великой Отечественной войны
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.