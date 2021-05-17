Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на республиканской олимпиаде по учебным предметам

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Школьники Гомельской области завоевали 121 диплом на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщил сегодня на совещании в облисполкоме начальник главного управления образования Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в Беларуси проводится республиканская олимпиада по 18 учебным предметам. В нынешнем году на заключительном этапе Гомельскую область представляли 229 ребят из 15 районов, Гомеля, областных лицеев и колледжа-филиала БелГУТа. Дипломами награжден 121 учащийся. Это самый лучший показатель региона за все время проведения олимпиад. Каждый второй представитель региона стал победителем", - рассказал Руслан Смирнов.

В рейтинге областей Гомельская заняла вторую позицию, уступив всего три диплома Витебской области. "Отставание от столицы составило лишь 6 дипломов", - добавил начальник главного управления.

Если сравнить с 2019 годом, то количество дипломантов увеличилось на 20. "С 2020 годом сравнение проводить некорректно, поскольку из-за сложной эпидемиологической ситуации олимпиада проводилась только для учащихся 11-х классов", - уточнил Руслан Смирнов.

В команду региона на республиканском этапе в этом году вошли 94 ученика 11-х классов, 77 десятиклассников, 51 девятиклассник, 6 учеников 8-х классов и один семиклассник, выступавший за 8-й класс в команде по математике.

Представители региона получили дипломы по всем 18 учебным предметам. При этом на счету гомельских интеллектуалов 25 дипломов I степени, 40 - II и 56 - III.

Наиболее успешно выступили команды по испанскому языку, истории, информатике, физике, химии, трудовому обучению, китайскому и немецкому языкам, астрономии, биологии и белорусскому языку.

"Шесть учащихся из Гомеля и один из Светлогорска стали абсолютными победителями в своих параллелях по физике, математике, астрономии, информатике, русскому языку и литературе, французскому языку. Они будут включены в команду Беларуси для участия в международных соревнованиях", - отметил начальник главного управления образования.

Кроме того, пользуясь льготой, 49 одиннадцатиклассников без ЦТ уже сегодня могут считать себя студентами престижных учреждений высшего образования страны.

По словам Руслана Смирнова, анализ показал, что в разрезе области лучшие результаты - у школьников Железнодорожного и Советского районов Гомеля (по 19 дипломов), Центрального (16) и Мозырского (14). Они прибавили к показателям 2019-го, подчеркнул руководитель. Успешно выступили представители Жлобинского (12 дипломов), Светлогорского (6) и Речицкого (5) районов.

Лидерами среди учреждений стали Гомельский областной лицей (8 дипломантов), гимназии №14 (7), №10 и №51 (по 6) областного центра, Гомельский городской лицей №1 и гимназия №46 (по 5 дипломантов).

"Слагаемые успеха коллективов этих учреждений просты и доступны: профессионализм учителей, достойные учебно-материальные условия, тесное взаимодействие с учреждениями высшего образования", - обратил внимание Руслан Смирнов.

Он отметил, что на областном уровне выстроена система работы с интеллектуально одаренными школьниками, при этом в течение всего календарного года. "Мы уже начали подготовку к республиканскому соревнованию 2022 года. Прошла областная олимпиада для учащихся 4-9-х классов. Ее цель - увидеть, определить перспективный резерв школьников, с которыми учреждения образования, методические службы районов и области должны начать работу уже в этом году, не упустив возможности летнего времени. Профильные районные, городские, областные лагеря, консультации в ресурсных центрах, подготовка и участие в конкурсах по учебным предметам доказали свою эффективность", - уверен руководитель.

Наравне со школьниками в области ведут и постоянную учебу педагогов. Например, внедрили в практику летние школы учителей, фестивали районных тренеров.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: важно, чтобы система работы с интеллектуально и физически одаренными детьми была сбалансированной, а результат должен быть в каждом районе.-0-