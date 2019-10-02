Школьники из района смогут бесплатно добираться на пригородных автобусах в школы и кружки Полоцка

2 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Учащиеся, которые живут в Полоцком районе, смогут бесплатно добираться пригородным транспортом в школы, кружки и секции Полоцка. Такое решение 27 сентября принял районный Совет депутатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райсовете.

Решение о бесплатном проезде школьников Витебской области в кружки и секции было принято еще в марте 2018 года. Они могли по справкам добираться в школы и гимназии. В районах школьников довозят до учреждений образования школьные автобусы.

Тем не менее оказалась группа детей, которые проживают в районе, но ездят учиться и заниматься в кружках и секциях в Полоцк пригородным транспортом. Они платили за проездной билет, как и все. "После обращения граждан было принято решение, которое дает право этим учащимся бесплатного проезда и в пригородном транспорте", - отметили в райсовете.

Решение райсовета вступит в силу после его опубликования. Льгота будет действовать во время учебного года - с 1 сентября до 30 июня.-0-