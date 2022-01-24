Школу и детский сад откроют в жилом комплексе "Минск-Мир" в этом году

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школу и детский сад введут в эксплуатацию в столичном жилом комплексе "Минск-Мир" в текущем году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова.

"В квартале №18 жилого комплекса "Минск-Мир" в июле 2022 года откроют современную школу на 1056 мест. Здесь оборудуют помещения для начальных и старших классов, лаборатории, построят два бассейна, спортивные площадки. Спустя несколько месяцев, в октябре, в квартале №23 этого же комплекса введут в эксплуатацию детский сад. Он будет рассчитан на 230 мест, здесь откроют 12 групп. Учреждение оборудуют компьютерным классом, гимнастическим и музыкальными залами, бассейном", - рассказала Наталья Проскурова.

Помимо этого, в текущем году в столице завершат капитальный ремонт в 8 учреждениях образования. Ими станут детские сады №477, №195, №242 и №20, школы №146, №104, №137, а также Центр технического и художественного творчества детей и молодежи "Зорка" Фрунзенского района.

Как отметила председатель комитета, сегодня в учреждениях общего среднего образования обучается 220 236 учащихся, а дошкольного - 92 809 воспитанников. В новых объектах образования из-за активной жилой застройки нуждаются Московский, Фрунзенский и Октябрьский районы.-0-