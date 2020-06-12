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12 июня 2020, 12:25

Школы Минской области получат 40 новых автобусов

Игорь Евсеев. Фото из архива
Игорь Евсеев. Фото из архива
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Помощник Президента по Минской области Игорь Евсеев проведет прямую телефонную линию

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк автобусов для доставки детей в школы Минской области пополнится 40 новыми единицами техники. Эта тема, как и строительство соцобъектов в регионе, подготовка сельхозтехники, заготовка кормов, выплата зарплат, находится на особом контроле помощника Президента Беларуси - инспектора по Минской области Игоря Евсеева. Об этом он сообщил во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Евсеева, в числе приоритетных вопросов, которые контролируют в настоящее время власти региона, строительство объектов социальной сферы. В этом году в Минской области возводят 16 детских садов. Он также заметил, что на сегодня более 4 тыс. человек стоят на очереди в детские сады (в основном в таких населенных пунктах, как Боровляны, Михановичи, Колодищи). "1 сентября откроем школу в Копище. Люди к нам переехали из Минска. Их, конечно, волнует вопрос, куда пойдут детки - не возить же их в Минск. А так вышел из дома - новейшая школа на 1,2 тыс. человек. Тем самым и в Минске где-то разгрузим напряженку. Еще людей в области волнует вопрос доставки детей в школы. В понедельник начался тендер по закупке 40 новейших комфортабельных автобусов, приспособленных для доставки детей в школу", - рассказал помощник Президента - инспектор по Минской области.

В разгар летнего сезона контролирует Игорь Евсеев также процесс снятия сельскохозяйственной техники с хранения. Сейчас на балансе области более 2 тыс. комбайнов, которые уже готовят к уборочной. Не остается без внимания и заготовка кормов. "Так как весна задержалась, травы поспели чуть позже. У нас более 4 тыс. сенажных ям. Я выезжаю, смотрю, как сегодня закатывается трава в рулоны, какое ее качество. Держим на контроле заработную плату. Это тоже важный вопрос, который глава государства поставил, - чтобы все люди вовремя получали зарплату. У нас есть только три предприятия, где зарплата меньше Br600, и то мы разбираемся, почему она меньше", - пояснил помощник Президента - инспектор по Минской области. Он добавил, что старается тщательно проконтролировать в том числе и работу предприятий по выпуску сельскохозяйственной продукции. В области держатся хорошие показатели по прибавке надоев молока: каждые сутки объемы возрастают больше чем на 600 т, однако пока не достигнуты доведенные показатели по его качеству. "Губернатор поставил такую задачу, чтобы в области не было молока первого сорта - только высшего и экстра. Тоже смотрим, почему так: плохо кормят или где-то недорабатываем?" - подчеркнул Игорь Евсеев.

Контролируют власти Минской области и подготовку областных "Дожинок", которые в этом году пройдут в Червене. Сегодня один из жителей этого города пожаловался во время телефонной линии на качество дорожного покрытия по ул.Гагарина. Помощник Президента - инспектор по Минской области заверил неравнодушного гражданина, что в преддверии подготовки к празднику лично оценит масштаб работ и поручит устранить проблему. Он также пообещал выехать на место и поспособствовать решению вопроса жительницы Заславля, которая с 2011 года ведет борьбу с затоплением ее участка. Причиной тому - неправильно положенная труба на дороге: из нее сточные воды и попадают во двор женщины.

Обратился к Игорю Евсееву по телефону сегодня и работник БЕЛАЗа. Его многодетная семья, где четверо маленьких дошколят, строит льготное жилье в Жодино. Правда, претендовать на положенные 120 кв.м молодые родители не могут, поскольку у обратившегося в собственности до недавнего времени находился ветхий, непригодный для жилья дом. После его продажи мужчина узнал, что его семье не субсидируют 47 кв.м жилплощади. Помощник Президента - инспектор по Минской области планирует детально изучить вопрос вместе с юристами, чтобы постараться помочь молодой семье.

Обращались на прямую телефонную линию жители Минской области также по вопросам трудоустройства, благоустройства участков, наведения порядка на территории садового товарищества, с другими проблемами.-0-

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