Школы, садики, бассейн и поликлиника - что введут в Минской области в 2021 году

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков на пресс-конференции "Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления" в пресс-центре БЕЛТА рассказал о вводимых в этом году знаковых социальных объектах в городах и селах столичного региона.

Перечислив введенные в 2020 году объекты, Алексей Быков отметил, что социальная направленность сохранена в инвестиционной программе и на текущий год. По объему средств - около Br120 млн - она почти на том же уровне, что и годом ранее.

"Ведутся строительные работы с вводом в эксплуатацию в 2021 году двух детских садов - в Колодищах-2 (полигон) Минского района, в Дружном (Пуховичский район). Планируется ввод средних школ в Смолевичах и Столбцах. И детский сад - начальную школу введем в Молодечно", - рассказал Алексей Быков.

Наконец, будет сдан долгожданный для жителей Жодино объект - детская поликлиника. Вторая очередь - детский многопрофильный корпус в Борисове. В текущем году начнется строительство поликлинического корпуса Минской центральной районной больницы мощностью 800 посещений в смену в деревне Боровляны (Минский район). "На стадии завершения проектные работы по возведению поликлиник в Смолевичах и деревне Озерцо Минского района", - добавил Алексей Быков.

"В конце 2020 года начато строительство ФОК с плавательным бассейном в Старых Дорогах, планируется завершить первую очередь к концу этого года", - продолжил перечисление председатель Комитета по архитектуре и строительству.

В минувшем году начато строительство нового здания Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения с планируемым вводом в этом году. Также в планах завершить реконструкцию пожарного депо в Радошковичах. И на текущий год запланирована реконструкция автовокзала в Воложине.

"В целом в рамках распоряжения главы государства в ближайшие годы планируется возвести 11 объектов: четыре детских сада, три школы, три физкультурных объекта и одну поликлинику. Реализацию мы начали в 2020 году, основные объекты должны завершить к концу текущего года, все работы - в 2022-м", - заключил Алексей Быков.-0-

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