Шпаковский: в работе с молодежью нужно предлагать больше живых идей и исключать формализм

31 августа, Новополоцк /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В работе с молодежью нужно предлагать больше живых идей и избегать формализма. Такое мнение выразил на региональном форуме "Беларусь адзіная", прошедшем в Новополоцке, политический аналитик Александр Шпаковский, предает корреспондент БЕЛТА.

Во время форума, который прошел в формате активного диалога между экспертами и участниками, поднималась тема работы с молодежью. Участие молодых людей в деструктивной деятельности аналитики объясняли неосведомленностью подрастающего поколения. "БРСМ в прошлом году сработал хорошо, пусть и не сразу, допустив некоторые оплошности. Не забывайте, что страна выстояла в том числе благодаря силе духа молодежного актива. Однако сейчас в работе с подрастающим поколением нужно выдвигать больше живых идей. Формализм здесь недопустим, он в наше время хуже предательства. Студотрядовское движение - это проект от земли, здесь БРСМ стоит на голову выше других объединений. И все же сейчас недостаточно просто присутствия в соцсетях и медийном пространстве, нужно думать, как подавать ту или иную информацию", - подчеркнул Александр Шпаковский.

Политолог Вадим Гигин подчеркнул, что в основе работы с молодежью должна быть социально-экономическая ситуация в государстве. "Что мы сейчас хотим от БРСМ? Поставили ли мы перед союзом задачи? БРСМ - это зеркало тех событий, которые происходят в обществе. Сейчас идет смена поколений и управленческих моделей, мы критически переосмысливаем собственный опыт. Критикуя союз молодежи, мы критикуем себя, наши ошибки. Нельзя гнаться только за формой работы с молодежью. С чем мы пойдем в соцсети, что мы предлагаем, какой посыл принесем - вот на какие вопросы нам самим надо ответить. Но что особенно важно - это ваше неравнодушие", - выразил он свою точку зрения.

Участники форума высказывали свое мнение о работе самого масштабного молодежного общественного объединения Беларуси, в том числе делились критическими замечаниями. Новоплочанка и мама двоих детей выразила недовольство тем, что мероприятия БРСМ стали в основном развлекательными, обходят стороной созидательный труд и патриотическую составляющую в воспитании детей. Выступавшей возразили: и в школе, и вне ее патриотическое воспитание поставлено на прочные рельсы. Что до созидательного труда, то как раз студотрядовское движение на это направлено.

Второй секретарь обкома БРСМ Жанна Нарицына рассказала и о сложностях с таким трудоустройством. "К сожалению, не все предприятия могут принять наших ребят на работу: где-то сложно создать безопасные условия труда для подростков и студентов, где-то могут быть проблемы с выплатой зарплаты. У этой медали есть и другая сторона: мы предлагаем ребятам, которые оставляют заявки на летнее трудоустройство, определенные вакансии, а они отказываются, потому что их не устраивают условия и будущая зарплата", - поделилась она. Ее коллеги из районов выразили мнение, что не только БРСМ и школа должны отвечать за трудовое воспитание детей. Культ рабочего человека должен формироваться в семье, а затем поддерживаться в учреждениях образования и молодежных общественных движениях.

Также один из участников форума, представитель республиканской партии труда и справедливости Александр Лукашок, рассказал о проекте, который он запустил в своем дворе вместе с детьми, - дворовом движении "Антигеймер", направленном на то, чтобы отвлечь подрастающее поколение от гаджетов. Вместе с ребятами он проводит мини-турниры по разным видам спорта. Молодежь постепенно втянулась, и сейчас в этом движении участвуют около 60 человек. Инициатор неформального проекта готов поделиться опытом со всеми желающими, чтобы охватить большее число школьников и студентов активной деятельностью.-0-