Штурмовик Ил-2 у подножия Кургана Славы презентуют 5 июля

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ил-2, участвовавший в операции "Багратион", установят у подножия Кургана Славы в конце июня, а его торжественное открытие состоится 5 июля, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Артем Игнатенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году Курган Славы празднует свое 50-летие. В связи с юбилейной датой у его подножия рядом с танками появится самолет Ил-2, который мы поставим на постамент в конце июня, - рассказал Артем Игнатенко. - А 5 июля у нас состоится торжественное мероприятие, посвященное презентации самолета".

Штурмовик Ил-2 очень долго искали и собирали его детали по всей России, рассказал Артем Игнатенко.

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