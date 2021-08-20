Шулейко фермерам: главное - бережное отношение к земле и высокая отдача

Участники выездной сессии облсовета побывали также в ООО "Яблоневый Посад" в деревне Ольховцы. Предприятие было создано в прошлом году фактически на пустыре. За это время построены основные административно-хозяйственные здания, посажено 100 га сада, установлены 40 тыс. шпалерных столбов и система капельного полива. В проект уже вложено около 5 млн евро, а в планах сельских бизнесменов - засадить плодовыми деревьями еще 400 га.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе сегодня проходит выездное заседание Брестского областного Совета депутатов по вопросу эффективности работы крестьянских (фермерских) хозяйств, передает корреспондент БЕЛТА.Открывая сессию, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко кратко сформулировал свое видение проблемы. "Основной вопрос - земля. Она должна обрабатываться. Как ее получить фермеру, как использовать - для этого есть четкая процедура. Главное - культурное, бережное отношение и высокая отдача. Поэтому принцип для местных органов власти должен быть такой: кто работает, тому и давать землю", - сказал губернатор.В Брестской области на начало года было зарегистрировано 766 крестьянских (фермерских) хозяйств. За последние 5 лет их количество увеличилось на 18%, или 114 хозяйств. В этом секторе занято без малого 3 тыс. человек. В пользовании КФХ находится 37,4 тыс. га - почти в полтора раза больше, чем шесть лет назад. За 2016-2020 годы валовая продукция фермерских хозяйств выросла в 2,1 раза, а доля в сельхозпроизводстве области увеличилась с 3,5% в 2015 году до 5,3% в 2020-м.Большинство фермерских хозяйств региона специализируются на растениеводстве - производят зерновые и овощи, выращивают сады. За шесть лет КФХ почти в 5 раз увеличили производство фруктов и ягод. Их доля в областном объеме производства достигла 40%, овощей - более 50%."По отдельным направлениям фермерские хозяйства играют большую роль в экономике региона. Поэтому мы собрались для того, чтобы сверить позиции, определить, чем надо помочь фермерам, в чем не мешать, а в чем поддержать, чтобы дальше развивать этот сектор. Земля должна быть в обороте, это наше основное богатство, и мы должны очень бережно к ней относиться", - подчеркнул председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич.По государственной программе развития аграрного бизнеса за 2016-2020 годы 150 фермерским хозяйствам области было выделено Br3,1 млн. В целом объем инвестиций в основной капитал в этом секторе за пятилетку вырос в 4 раза - с Br17 млн до Br68 млн. Более половины этого объема средств направлено на строительно-монтажные работы, 43% - на приобретение машин и оборудования.Депутаты посетили старейшее фермерское хозяйство Ляховичского района "Владимир плюс". Основанное 18 лет назад, оно специализируется на выращивании яблок и смородины, которые с успехом реализует как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Хранилище на 2 тыс. т с регулируемой газовой средой позволяет предприятию продлить реализацию продукции фактически до следующего урожая.