Шулейко: находящиеся на амбулаторном лечении по COVID смогут проголосовать на дому

16 февраля, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области находящиеся на амбулаторном лечении по коронавирусу смогут проголосовать на дому. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Юрия Шулейко, в области все готово для проведения референдума. У жителей региона будет возможность при желании проголосовать досрочно. Не лишаться права сделать свой выбор и те, кто заболел коронавирусом. "Сейчас много болеющих. У нас есть возможности организовать избирательные участки в больницах. Если будут поступать звонки от проходящих лечение амбулаторно, обеспечим доставку урн, чтобы человек мог проголосовать, - сказал председатель облисполкома. - Брестская область, я так понимаю, вышла на пик заболеваемости. По сводкам, число заболевших снижается, идет большее количество выписанных. Думаю, за недельку здоровых станет гораздо больше".

Губернатор Брестской области считает, что проголосовать на референдуме - значит проявить свою гражданскую ответственность. "Если решается судьбоносный для страны вопрос, думаю, долг каждого жителя отдать свой голос. Жители Брестской области хорошо проинформированы о тех аспектах, которые предложены в Конституцию. Думаю, они обязательно придут на избирательные участки и сделают свой выбор", - уверен Юрий Шулейко.-0-