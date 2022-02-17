Шулейко распорядился построить новый пешеходный мост через речку в Брестском районе

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко провел сегодня онлайн-прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию к губернатору обратилась жительница деревни Малые Радваничи с просьбой оказать содействие в ремонте пешеходного моста через реку Рита. Много лет он связывает Большие и Малые Радваничи, где в общей сложности живут более 1 тыс. человек. Мост периодически обновляли, в последний раз - с помощью колхоза - почти 50 лет назад. Сейчас деревянная конструкция прохудилась и стала небезопасной - особенно для детей, которые используют мост как кратчайшую дорогу в школу.

Со своей проблемой сельчане обратились сначала в сельский, а потом в районный исполнительные комитеты, но поддержки и понимания там не нашли. В Брестском райисполкоме посчитали, что ремонт деревянного пешеходного моста нецелесообразен, и пообещали демонтировать конструкцию при наступлении благоприятных погодных условий. Тогда жители двух деревень написали коллективное обращение в облисполком. По их мнению, решение райисполкома не учитывает интересы населения.

"На той стороне реки находятся и школа, и церковь, и ФАП, и магазины. Нам объясняют, что из деревни в деревню надо идти по автомобильному мосту, но это круг в 3-4 км. Пешеходным мостиком пользовалось не одно поколение местных жителей, еще наши деды и прадеды по кладкам здесь ходили", - объяснила востребованность сооружения заявительница.

Юрий Шулейко был категоричен в своей оценке ситуации: забота о людях - первостепенная задача местных органов власти. "До 1 июня построим вам новый безопасный мост, с хорошим подходом к нему с двух сторон, чтобы вы могли по нему и с велосипедом пройти", - пообещал он. Вскоре после онлайн-приема состоялось рабочее совещание с участием заинтересованных районных служб по вопросу строительства моста в Радваничах.-0-