Шулейко: рухнувший мост в деревне Брестского района должен быть восстановлен к июню

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Рухнувший в деревне Дубрава Брестского района деревянный мост должен быть восстановлен к июню этого года. Такое поручение дал сегодня во время личного приема председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием от имени односельчан обратился житель Дубравы. Он рассказал, что весной прошлого года там обвалился старый деревянный мост через мелиоративный канал. В Брестском райисполкоме, куда с просьбой обратились сельчане, новое сооружение длиной в 12 м оценили в Br280 тыс. и пообещали изыскать средства на финансирование работ. В свою очередь, местные активисты, изучив вопрос, нашли альтернативу предложенному варианту за Br38 тыс. (без стоимости проектных работ и разборки старого моста).

"Боимся, что решение этого вопроса затянется, а этот мост нам жизненно необходим. Сейчас приходится добираться в объезд за 6 км. Нам не нужен железобетонный монстр - сделайте безопасный переезд через канал из трех труб и грунтовой насыпи", - изложил суть просьбы сельчанин.

Юрий Шулейко без колебаний занял сторону деревенских жителей. "До июня там должен стоять новый деревянный мост, - обратился он к заместителю председателя Брестского райисполкома Алексею Мартысюку. - Решайте вопрос с "Брестмелиоводхозом", МЧС, лесниками - иначе кто-то лишится своих должностей".

Попутно он дал еще одно поручение, касающееся Дубравы. Вышло так, что дорога, которая проходит через деревню, не состоит на балансе какой-либо организации. Соответственно, за ней никто не ухаживает, не поддерживает в нормальном состоянии, а местные жители в полной мере испытывают все "прелести" деревенской распутицы. Губернатор пообещал посетить деревню - по уже обновленной дороге.-0-