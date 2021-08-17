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17 августа 2021, 13:55

Шулейко: у белорусского государства всегда были самые теплые отношения с церковью

17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском облисполкоме сегодня подписали программу сотрудничества с Брестской и Пинской епархиями Белорусской православной церкви на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Свои подписи под документом поставили председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и правящие архиереи - архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн и архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан.

Это уже четвертое по счету подобное соглашение, которое предусматривает взаимодействие государственных органов управления и религиозных организаций БПЦ по различным направлениям. Культура, социальная защита, содействие укреплению семьи, материнства и детства, воспитание и образование, профилактика правонарушений - стороны договорились объединить усилия в этих и других сферах для решения актуальных социальных задач.

"Всегда у белорусского государства, правительства были самые теплые, искренние отношения с духовенством. Я могу сказать о полном взаимопонимании между властью и иерархами БПЦ в Брестской области. Обычно церковь вне большой политики, но она близка к сердцам своих прихожан. Поэтому мы рассчитываем, что наши священнослужители будут доносить верующим объективную ситуацию, объяснять, что в это непростое время необходимо поддержать страну. Думаю, наше дальнейшее взаимодействие даст плодотворный результат", - отметил Юрий Шулейко.

"Сейчас перед церковью стоит задача величайшей важности - нам надлежит заново и непредвзято осмыслить свои место и роль в национальной культуре, - сказал архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. - Мы выражаем всецелую поддержку мирных стремлений нашего народа и готовы помочь в устранении всех поводов и причин, которые могут вызвать новые конфликты. Ибо для нас, церковных людей, война является грубым и преступным извращением христианской веры".

По словам архиерея Брестской епархии, при подготовке проекта новой пятилетней программы особый акцент был сделан на патриотическом воспитании молодежи. Также не осталась без внимания тема COVID-19 и необходимость оказания психологической помощи людям в постковидный период.

"Мы не должны делить народ на "наш" и "ваш". Он у нас один, так же, как и Отечество. Наши люди работают на государственных предприятиях и ходят в церковь. Верим, что подписанная сегодня программа будет добрым вкладом в духовное и материальное развитие нашего общества", - дополнил владыка Иоанн.

Во встрече приняли участие клирики двух епархий, руководители структурных подразделений облисполкома.-0- 
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Брестская область православие религия
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