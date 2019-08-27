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27 августа 2019, 17:29

Шулейко: задача взрослых - подарить каждому школьнику накануне Дня знаний радостное настроение

Юрий Шулейко. Фото из архива
Юрий Шулейко. Фото из архива

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задача взрослых - подарить накануне Дня знаний каждому школьнику радостное настроение, убежденность в этом выразил сегодня помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, вручая во время региональной акции "Соберем портфель первокласснику" подарки в приемной семье Барсуковых, проживающей в Золотом Роге Ветковского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Супруги Наталья и Андрей Барсуковы уже четыре года воспитывают приемных детей Романа и Артема Вакуличей. Поводов для праздничного настроения у семьи несколько - Роману сегодня исполняется шесть лет, а Артем готовится к своему первому школьному уроку. С радостными событиями ребят приехали поздравить Юрий Шулейко и заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов.

"Когда дети готовятся к школе, взрослым нельзя оставаться равнодушными, задача каждого из нас - подарить ребятам радостное настроение, чтобы в учебные классы они пришли счастливыми. На это нацелены и такие добрые акции, как "Соберем портфель первокласснику". В прошлом году во время акции наборы школьных принадлежностей были вручены 2,5 тыс. ребят региона, которым нужна дополнительная забота, внимание", - сказал Юрий Шулейко. Помощник Президента отметил, что для подготовки школьников к новому учебному году помощь оказывается и со стороны предприятий, организаций, госучреждений, общественных организаций. В этом году в области в первые классы пойдут более 17 тыс. детей, это на полтысячи больше, чем в прошлом.

Рассматривая содержимое нового ранца, Артем поделился, что уже выучил алфавит и пообещал не подводить родителей результатами учебы. У Романа же до школьной поры еще целый год, и потому он беззаботно отправился играть с подаренным футбольным мячом. Гости пожелали ребятам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, интересных событий. Слова благодарности прозвучали в адрес воспитывающих детей супругов.

Областная акция "Соберем портфель первокласснику" стартовала в регионе в начале августа. Мероприятие проходит уже в десятый раз и нацелено на поддержку ребят, оказавшихся в социально опасном положении, тяжелой жизненной ситуации. Не остаются без внимания дети из многодетных, опекунских, приемных семей, интернатных учреждений, дети-инвалиды. В этом году портфели уже получили около 1 тыс. ребят. Акция продлится до конца месяца. Кроме того, в регионе для подготовки к школе более 11,2 тыс. семьям, воспитывающим свыше 20,6 тыс. детей, оказана материальная помощь в размере почти Br1,3 млн.-0-

Теги
акция Гомельская область дети
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